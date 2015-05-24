محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 84.8%

اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى حضور المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح 84.8%، وتقدم للامتحان 21420 طالبا نجح منهم 17465 ألف طالب.

كما اعتمد المحافظ نتائج الابتدائية لطلاب الصم والبكم، وبلغت نسبة النجاح بها 82.25%، والابتدائية للمكفوفين وبلغت نسبة النجاح فيها 71%، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية، والتى بلغت نسبة النجاح بها 66%، والإعدادية للصم والبكم وبلغت نسبة النجاح 91%، وأخيرا الإعدادية للنور للمكفوفين وبلغت نسبة النجاح بها 100%.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن التفوق سلاح مهم لبناء كفاءات طلابية تخدم بلدها فى المستقبل، مشيدًا بارتفاع نسب النجاح، ومعربًا عن أمنيته أن تخرج النتائج الأخرى فى نفس المستوى وأفضل من ذلك.