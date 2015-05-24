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محافظ سوهاج يكلف إدارة المرور بإزالة السيارات الخردة من الشوارع

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محافظ سوهاج يكلف إدارة المرور بإزالة السيارات الخردة من الشوارع محافظ سوهاج يكلف إدارة المرور بإزالة السيارات الخردة من الشوارع
قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، حملة إزالات للاشغالات والمخالفات بشارع كازالوفى بمدينة ناصر، كما تفقد شارع أخميم – سوهاج، ورافقه اللواء محمد الملثم رئيس مركز ومدينة سوهاج، وكمال شلبى رئيس مركز ومدينة أخميم، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكلف المحافظ إدارة المرور بإزالة السيارات الخردة من الشوارع ، وترميم الشوارع والأسفلت، خاصة الحفر الموجودة بالأسفلت، وعمل حصر لأعمدة الإنارة المعطلة وإجراء أعمال الصيانة لها وخاصة الأعطال الكهربائية، وإزالة المطبات وتقليم الأشجار على جانبى الطريق، وتخطيط الطريق بشكل سليم بما يوفر الراحة للمواطنين.

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مصر 365