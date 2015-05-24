محافظ دمياط يحيل مخالفات القسم الفنى بقرية الركابية للنيابة العامة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إحالة مخالفات القسم الفنى بقرية الركابية إلى النيابة العامة، حول وجود عدد من المخالفات الفنية والإدارية بأعمال القسم الفنى بالوحدة المحلية بالركابية، والمتضمنة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال العديد من المخالفات، والتى لم يصدر بها ترخيص من الوحدة أو تحرير المحاضر ضدها، مما يعد إخلالا بالعمل، وتبين صحة الشكوى الواردة وما أكده تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة والبحث القانونى للمخالفات المشار إليه.

كما وافق المحافظ على العرض المقدم من الشئون القانونية بإحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق.