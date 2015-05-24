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المنزل السحرى فكرة هندسية لخلق منطقة تجذب سياح العالم للبحر الأحمر

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اطلع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على المقترح المقدم من مستثمرين روس الجنسية، والتى تتضمن إنشاء "البيت المقلوب" "Inverted House" بمدينة الغردقة، والذى يعمل على جذب سياح من كل أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، المستثمرين الروس، حيث تم عرض أفكار ومقترحات لجذب السياح لتنشيط السياحة الروسية وتكون من إحدى الوسائل للدعاية لمدينة الغردقة.

وتعد فكرة البيت المقلوب أو السحرى "Inverted House " من علامات السياحة العالمية ويوجد فى العديد من الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وبولندا، والتى حققت رواجا سياحا غير مسبوق.

وذكر أحد المستثمرين أن زيارة الرئيس السيسى لروسيا كانت دافعا قويا لتشجيع المستثمرين لإقامة المشروعات والاستثمارات فى ، حيث تمنى أن تتم زيادة التعاون بين مدينة الغردقة ومدينة يالطا الروسية.

وقد رحب المحافظ بالمستثمرين الروس، معربا عن أهمية السياحة الروسية بمدينة الغردقة، وتدعم أى نشاط يساهم فى زيادة وجذب السائحين إلى محافظة البحر الأحمر.

المحافظ خلال لقائه مستثمرين روس -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ خلال لقائه مستثمرين روس

المستثمرون خلال عرض فكرة البيت السحرى على المحافظ -اليوم السابع -5 -2015
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المستثمرون خلال عرض فكرة البيت السحرى على المحافظ


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مصر 365

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