محافظ دمياط: لجنة من الأبنية التعليمية لمعاينة مدرسة خالد بن الوليد

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أنه فور ورود شكوى أولياء أمور طلاب وطالبات مدرسة خالد بن الوليد من وجود رشح بسقف إحدى دورات المياه بالمدرسة، تم على الفور انتقال لجنة من الأبنية التعليمية لمعاينة دورات المياه بالمدرسة، حيث تبين وجود رشح فى سطح الطابق الأخير.

ووجه المحافظ بسرعة إصلاحه، حيث إن المدرسة مازالت فى فترة الضمان بالنسبة لمقاول الأعمال.

كما صرح المحافظ، بأن مبنى المدرسة الجديد الجارى إنشاؤه، هو حاليًا فى مرحلة التشطيبات النهائية وسيتم دخوله العملية التعليمية العام الدراسى القادم.