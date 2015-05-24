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طارق يحيى يطلب 7 صفقات لدعم الإسماعيلي

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طارق يحيى يطلب 7 صفقات لدعم الإسماعيلي طارق يحيى يطلب 7 صفقات لدعم الإسماعيلي

كشف طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي عن خطته في تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح يحيى: "حددت 7 أسماء للتعاقد معهم عقب نهاية الموسم، وأبلغت لجنة التعاقدات بهؤلاء اللاعبين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ساعة " على قناة (سي بي سي إكسترا): "أتمنى أن تنجح إدارة النادي في التعاقد مع 3 لاعبين منهم على الأقل".

وتابع: "نسعى لتدعيم صفوف الفريق لسد العجز بعد الإصابات العديدة التي ضربت الفريق هذا الموسم".

وأشار يحيى إلى أن الإسماعيلي فقد 4 لاعبين الموسم الجاري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد أن هذه الإصابات أثرت بالسلب على أداء الفريق بعدما استهل الدوري بالفوز على بتروجت والتعادل مع الأهلي بعد توقف دام 50 يومًا.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 45 نقطة بخلاف خصم 6 نقاط من رصيده بقرار من الاتحاد الدولي.

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