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الزمالك يحدد ملامح خطة الانتقالات حتى 2016

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الزمالك يحدد ملامح خطة الانتقالات حتى 2016 الزمالك يحدد ملامح خطة الانتقالات حتى 2016

أكد أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك أن التحرك سيتم وفقًا لتقارير جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

وقال يونس لملعب 9090: "إدارة النادي نجحت في تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات، وأرى أن الزمالك يحتاج للاعبين أو ثلاثة عقب الموسم الجاري".

وبرر عضو لجنة الكرة بالزمالك "الفريق الآن يضم 20 لاعبًا مميزًا، لذا لا بد الحفاظ على قوام الفريق والتسلسل الفني للاعبين، حتى لا تتأثر كيمياء الفريق داخل الملعب".

وأوضح "إدارة النادي ترغب من خلال تشكيلة لجنة الكرة وضع خطة للإحلال والتجديد بالفريق على مدار السنوات الأربعة القادمة".

وتابع "اللجنة تجهز بعض العوامل الأخرى. على سبيل المثال قد يحتاج الزمالك لضم 4 أو 5 لاعبين جدد في الموسم بعد المقبل، لتعويض 6 لاعبين سيتجاوزون حاجز الـ30 عامًا".

وأتم أيمن يونس "فيريرا هو المصدر الأساسي للاحتياجات الفنية للفريق، فهو مدير فني بدرجة خبير، وسيتم الاستعانة أيضًا بتقارير إسماعيل يوسف مدير الكرة".

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