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ضحايا الإختطاف: مستمرون فى العمل لحين قرار مجلس الدولة

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ضحايا الإختطاف: مستمرون فى العمل لحين قرار مجلس الدولة ضحايا الإختطاف: مستمرون فى العمل لحين قرار مجلس الدولة

مجلس الدوله

أكد الناشط الحقوقي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى، إبرام لويس، على استمرار المؤسسة فى العمل، لحين البت في الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة.

وحذرا فى بيان له، من استمرار الجهات الأمنية فى عرقلة عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية، برغم كم محاولات التضييق ليس فقط على المؤسسة ولكن على باقى منظمات المجتمع المدني فى علي حد تعبيره.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم تأجيل الدعوى المقامة من قبل مؤسسة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري ضد وزيرة التضامن، غادة والي، لجلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وتقديم مستندات وأدلة من قبل .

كانت مؤسسة ضحايا الإختطاف، تقدمت بدعوى قضائيه تحمل رقم 33561 لسنة 69 قضائيه، ضد كل من، وزير التضامن الاجتماعي، غادة والى، بصفتها و محافظ القاهرة، الدكتور مصطفى جلال، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الإعتراف بالمؤسسة.

ومن جانبه قال المستشار القانوني للمؤسسة، إيهاب راضى، إن الجلسة السابقه قرر فيها القاضي إعطاء مهلة لمحامي الحكومة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم أي مستندات سيتم النظر بها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو، لافتًا إلى أنه كانت عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة وقد حضر جلسة اليوم وفد من الإتحاد الأوروبي.

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