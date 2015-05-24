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بالصور .. «الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية» .. أولى ندوات المركز المصري

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بالصور .. «الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية» .. أولى ندوات المركز المصري بالصور .. «الإرهاب وأثره على التنمية الاقتصادية» .. أولى ندوات المركز المصري

أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان الخبير الاقتصادي،  ان الإرهاب هو الخطر الحقيقي علي الاقتصاد والدخل القومي ، موضحا ان الإرهاب يوقف عجلة التنمية وله تأثيرات سلبية تؤدي لزيادة البطالة وهروب الاستثمار وتراجع التمويل وزيادة التضخم والخلل في ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة وتأثيره على الأسواق المالية.

مشيرا إلي ان السياحة، من أهم القطاعات التي تأثرت بكل الأحداث الإرهابية، وذلك نظرا لأن عائدات السياحة تساهم بنسبة كبيرة في ميزان المدفوعات، وهو قطاع حساس لأن السياح يحاولون قضاء أجازتهم في دول آمنة ويؤدي ذلك لإحجامهم عن زيارة الدول التي ينتشر فيها الإرهاب مما يؤدي إلى تسريح عمالة كبيرة تعمل في قطاع السياحة نتيجة انخفاض أعداد السائحين، ويؤدي ذلك لزيادة البطالة.

وقال عثمان، ان جهود الرئيس عبد الفتاح اثرت بشكل كبير في الحد من آثار الإرهاب ونجح في تقليل آثاره الاقتصادية من خلال نشاطه المكثف لنهضة ومصر.

مشيرا إلى ان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أثر بشك كبير في رفع التصنيف الائتماني لمصر والاستقرار الاقتصادي والنقدي.

وأكد عثمان، على ضرورة التصدي لمكافحة الإرهاب من خلال عقد مؤتمرات وندوات دولية وجهود مجتمعية حتى يمكن القضاء عليه لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب المصري.

جاء ذلك خلال المحاضرة التدريبية الأولى التي عقدها المركز المصري لمكافحة الارهاب اليوم، الأحد ، بمقر المركز والتي تأتي ضمن عدد من الأنشطة التحضيرية لاعضاء المركز للخروج بأولويات عمل المركز  المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي سيبدا المركز تباعًا في الإعلان عنها.

حضر  الدورة التدريبة كل من عبدالقادر محمد فريد و أشرف خيري  و رشا الشامي و فوزية عبدالكريم و سارة أمين لطفي و عبد الحميد سعد و دعاء حجازي  و أحمد جابر و محمد سليم .

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