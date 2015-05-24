اليسا تشدّ أذن راغب علامة وهو يرد "سأعتبرها بوسة منك"

حملت الحلقة السادسة من العروض المباشرة من برنامج "the x factor" عنوان "أغاني الأفلام"، وبدأت بتقديم لوحة استعراضية راقصة قدم خلالها المشتركون "ميدلي" لأشهر الأغنيات العربية والغربية، وانتهت بخروج المشترك مجدي شريف من فريق إليسا بعد أن حسمت دنيا سمير غانم النتيجة لمصلحة ندجيم من فريق راغب علامة، الذي يعتبر الأقوى، إذ نجح راغب المسؤول عن فئة الغناء "سولو" غربي بالإحتفاظ حتى الآن بثلاثة مشتركين هم لاتويا وحمزة هيساوي وندجيم، بعد أن فقدت إليسا المسؤولة عن فئة الغناء "سولو" عربي أربعة مشتركين من فريقها ولم يعد يوجد فيه سوى هند زيادي، بينما يضم فريق دنيا المسؤولة عن الفرق الغنائية فريقيّ "the 5 " و" guitani".

إليسا التي تتصرف بالكثير من العفوية والتلقائية خلال البرنامج لم تتمكن من حبس دموعها عند وقوف المشترك المفضل عندها مجدي شريف في دائرة الخطر مع ندجيم فما كان من راغب إلا أن كفكف دموعها بمحرمة ورقية في محاولة منه لمواساتها، ولكنها عندما إختارت الثاني لمغادرة البرنامج قال راغب "صرلي ساعة بمسح دموعها وبعتت ندجيم على البيت"، فردت عليه "خود الكلينس"، فضحك راغب وقال لها "بحبك لما تكوني نمرودة".

وقالت إليسا مازحة، عندما توجهت إلى راغب ودنيا "إذا قلتو كلمة عاطلة عن مجدي بدّي أزعل منكن" ثم شدّت راغب علامة من أذنه قبل أن يقوم بتقييم أداء مجدي- الذي قدمته إليسا عندما اعتلى المسرح لتقديم أغنية "أول مرة تحب يا قلبي" للفنان عبد الحليم حافظ "نجم فريقي بإمتياز، شاء من شاء وأبى من أبى"- ولكن راغب تدارك الموقف وتعامل مع مزاح إليسا بنوع من التطنيش حيث توجه إلى المشاهدين والحضور قائلًا "تهديد إليسا صعب وأنا ما بزعلها وسأعتبرها بوسة من إليسا"، أما دنيا سمير غانم فقالت لمجدي: "أول مرة تغني بثقة إنعكست على صوتك بطريقة إيجابية".

بالنسبة إلى أداء المشتركين في شكل عام، يمكن القول أن هند زيادي من فريق إليسا والتي قالت عنها أنها "بنتي الوحيدة" قدمت أفضل عروضها في هذه الحلقة وبرهنت عن موهبتها الحقيقية عندما غنت "طب وأنا مالي" للفنانة وردة الجزائرية. فأثنت دنيا على غنائها ثم قالت: "ولكن تنقصك الثقة عند الجمع بين الرقص والغناء. العِرب في صوتك جيدة ولكنها ليست دائما في مكانها"، أما راغب فقال لها: "تغنين وكأنك تتكلمين. تتميزين ببساطة وسهولة في الغناء ولو كانت وردة موجودة لكانت صفقت لك. وردة ملكة في العِرب وأنت كنت تلميذتها اليوم". إليسا علقت على كلام دنيا قائلة: "لا أوافق دنيا على أي كلمة قالتها. أول مرة بتغني صحّ والعِرب في مكانها ولو كانت وردة موجودة لكانت وقفت وصفقت لك".

ندجيم حظي بثناء كل أعضاء لجنة التحكيم، فقالت له إليسا: "أنت الوحيد الذي أغض الطرف عن هفواته. أنت خلقت للمسرح"، أما دنيا فوصفته بأفضل المشتركين وأضافت: "تغني وترقص وتبتسم"، في حين وصفه راغب بالمحترف، مضيفاً: "والأهم نفسيته الطيبة. رائع قلباً وقالباً".

فريق "the 5" الذي يحظى بشعبية واسعة بين الناس، لفت راغب علامة إلى الإنسجام بين أعضاء فريقه، أما إليسا فرأت أنهم إرتكبوا هفوة بسيطة، ونصحتهم قائلة: "تمرنوا أكثر لتفادي الهفوات" بينما قالت لهم دنيا "أنتم ولدتم نجوماً".

لاتويا التي قدمها راغب علامة بـ "المتميّزة"، قالت لها دنيا: "بتجنني ولكن هناك عدائية في صوتك وأحب أن اسمع فيه الدلع مع القوة"، إليسا التي أثنت على موهبة لاتويا أشارت إلى أنها بالغريزة ضعيفة تجاه كل ما هو لبناني"، بينما قال راغب: "أنا أرى الرقيّ في صوتك، وفيك وفي وقفتك على المسرح و"الجرحة" الموجودة في صوتك: "عم تنزل جرحة في قلبي". وكونك لبنانية لا يهمني عندما يتعلق الموضوع في الغناء ولكنني أشدد على أنك موهبة عالمية بدأت من لبنان". فعلّقت إليسا على كلامه "أنا لبنانية بالغريزة ولكنني لا أفرّق بين لبناني وسعودي ومصري"، وعادت وأشادت دنيا مرة ثانية بأداء لاتويا وقالت باللهجة اللبنانية "بعرف هيدا اللون بيلبقلها بس بحب إسمعها بألوان تانية"، فردّ عليها راغب: "شو بيلبقلك تحكي لبناني".

حمزة هيساوي الذي تألق كعادته في الغناء، علقت إليسا على أدائه قائلةً "أشعر بحماس في كل حلقة لكي أجد غلطة في غنائك ولكنني لا أجد أي غلطة"، بينما طلبت منه دنيا أن يبتسم أكثر، في حين أثنى راغب على أدائه بالقول "أحسنت".

فريق "guitani" الذي غنى "يا للي" لم يعجب إليسا اختيار دنيا لهذه الأغنية، فعلقت دنيا: "أنا أعجبني الإختيار وأشعر بتميزكم".

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