تامر حسني عضو في لجنة تحكيم "the voice kids"

يتردد أنه وبعد محاولات استمرت شهوراً طويلة، وافق أخيراً الفنان المصري تامر حسني على مشاركة المغنية اللبنانية نانسي عجرم والفنان العراقي كاظم الساهر في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "the "voice kids المقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم عرضه على شاشة "أم بي سي".

وكان تامر حسني قد رفض عدداً كبيراً من العروض للمشاركة في لجان تحكيم برامج اكتشاف المواهب.

"سيدتي نت" حاولت الإتصال بتامر للتأكيد من الخبر أو نفيه إلا أنه لم يرد.

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