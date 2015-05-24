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هكذا علقت زينة بعد طردها من جلسة المحاكمة

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هكذا علقت زينة بعد طردها من جلسة المحاكمة هكذا علقت زينة بعد طردها من جلسة المحاكمة

الأحد 24-05-2015 15:07

بعد واقعة طرد الممثلة المصرية زينة من إحدى جلسات المحكمة التي تنظر في قضية إثبات نسب تؤأميها المرفوعة ضد أحمد عز وتأجّل النطق بالحكم إلى يوم 25 من حزيران\يونيو المقبل، علقت زينة عبر حسابها الخاص في موثع "الفيس بوك": "أحب أقولكم إن القضية اتحجزت للحكم بإذن الله 25/ 6 يعني في شهر رمضان الكريم، قولوا يا رب وأنا رامية حمولي عليك يا رب".

وتابعت زينة في تعليق غير واضح، ولم يفهم ماذا قصدت منه: "أما عن طردي من المحكمة فأنا أطردت وأضربت بسكينة وأخدت 150 طلقة في دماغي وقومت أجري راحوا ضربوني تاني 150 طعنة على 600 رصاصة، بلاش تفاهة شكراً لكل اللي دعولنا ربنا ما يحرمني منكم".

 

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