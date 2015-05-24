نجمات تركيا يحتفلن بليلة حناء ديلا هانم

شاركت نجمات تركيا صديقتهنّ الممثلة التركية خديجة شندل الشهيرة بديلا هانم في مسلسل "ديلا هانم" ورفيف في مسلسل "لعبة القدر" مع أوزجان دنيز الذي احتل مساء الثلاثاء 19 مايو (أيار) الجاري المركز الأول في نسبة المشاهدة في التصنيف الأسبوعي بعد برنامج "الناجون" في تركيا- فرحتها بليلة حنتها التي أقامتها في منزلها التي اقتصرت على عائلتها وعائلة عريسها بوراك ساياشار. وكان من بين الحضور صديقتها المقربة جداً بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة التي ارتدت فستاناً أزرق بسيط ، والممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو التي تألقت بفستانها الأبيض، والممثلة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم التي استعادت الكثير من رشاقتها بعد أسابيع من ولادتها ،واللتان قامتا بنشر صور الحفل في مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلتها عنهما عشرات حسابات المعجبين والمعجبات.

ومقرر أن يتم حفل زفاف خديجة شندل وعريسها بوراك مساء 29 مايو (أيار) الجاري. لكنها أعلنت للمقربين منها أنها لن تذهب مع عريسها بوراك شهر عسل بل ستواصل عملها وتصوير مشاهدها المتبقية من مسلسلها الناجح " يوم كتابة قدري" الذي يعرض في العالم العربي على شاشة mbc4 باسم "لعبة القدر". واعترفت خديجة شندل في ختام حفل الحناء أنها جاهدت حتى لا تبكي تأثراً في ليلة حنتها الجميلة.