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أمن «الإسماعيلية»: ضبط 1530 صاروخا من الألعاب النارية قبل إستخدامها

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أمن «الإسماعيلية»: ضبط 1530 صاروخا من الألعاب النارية قبل إستخدامها أمن «الإسماعيلية»: ضبط 1530 صاروخا من الألعاب النارية قبل إستخدامها

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط كميةٍ من الألعاب النارية قبل استخدامها في أعما ل عنفٍ، من قِبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وصرح مصدر أمني، أنه أثناء مرور ضباط قسم شرطة والتموين والتجارة الداخلية، بشارع ثروت بالمحطة الجديدة  دائرة قسم أول،  تلاحظ لهم، تواجد شخص يقف على فرشٍ، بالطريق عليه كميةٍ كبيرة من الألعاب النارية.

و بمجرد رؤيته للقوة لاذ بالفرار، وتمكنت القوة من ضبط كميةٍ من الصواريخ بلغ عددها 1530 صاروخ مختلف الأنواع والأحجام، و من ثم تم التحفظ على المضبوطات.

وأفادت مصادر أمنية، أن عدداً من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يستغلون تلك  الألعاب في أعمال إرهابية. 

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