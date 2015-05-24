القوة البحرية الكويتية تنفذ رماية بالذخيرة الحية الثلاثاء المقبل

أعلن الجيش الكويتي تنفيذ القوة البحرية رماية بالذخيرة الحية في موقع ميدان الرماية البحري يومي 26 و 27 من الشهر الجاري من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وقالت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية في بيان اليوم الاحد،إن موقع ميدان الرماية سيكون على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة إمتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور إمتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

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