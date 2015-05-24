تمكنت مباحث قسم ثانى أسوان، من ضبط المتهم حمدي محمود يوسف 45 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا متنوعة، وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، ولفافة كبيرة الحجم بداخلها مادة الأفيون المخدر وزنت 250 جرام تقريبا.
> تحرر المحضر رقم 1591 إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015 وجارى عرض المتهم على النيابة.
ضبط بندقية خرطوش و250 جرام «أفيون» بحوزة عاطل بأسوان
تمكنت مباحث قسم ثانى أسوان، من ضبط المتهم حمدي محمود يوسف 45 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا متنوعة، وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، ولفافة كبيرة الحجم بداخلها مادة الأفيون المخدر وزنت 250 جرام تقريبا.