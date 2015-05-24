​ضبط بندقية خرطوش و250 جرام «أفيون» بحوزة عاطل بأسوان

تمكنت مباحث قسم ثانى أسوان، من ضبط المتهم حمدي محمود يوسف 45 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا متنوعة، وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، ولفافة كبيرة الحجم بداخلها مادة الأفيون المخدر وزنت 250 جرام تقريبا.

> تحرر المحضر رقم 1591 إداري قسم ثان أسوان لسنة 2015 وجارى عرض المتهم على النيابة. ​