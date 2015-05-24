تأجيل نظر محاكمة قاتلي «البدراوي» لـ 30 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر أولى جلسات القضية رقم 18014 لسنة 2014 جنايات الطالبية، والتي يُحاكم فيها 3 متهمين في واقعة قيامهم بقتل سمية البدراوي، شقيقة المذيعة سهير البدراوي، إلى جلسة 30 سبتمبر لاستكمال المرافعة. و التي تعقد بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة، وعضوية المستشارين مجدي أحمد مصطفي ومحمد فتحي ميرة، وسكرتارية صلاح مصطفي وسعيد برغش.

و تعود الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حيث قام كلًا من ” س.ع.أ ” 26 سنة، ربة منزل و”ف.ع.ع” 28 سنة، سائق، عشيق المتهمة الأولى، و” م.إ.ع ” 31 سنة، سائق، بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، مستغلين وحدتها وهِرم سنها، وصداقتها للمتهمة الأولى.

> وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن الجُناة رسموا خطة إجرامية لقتل المجني عليها، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بعد أن أيقنوا بسطة يديها وسعة حالها، فطمعوا فيها، وأعدوا وسيلة جريمتهم “مادة سامة”، وأقدموا على تنفيذ الخطة، بأن دسوا للمجني عليها ” سُماً ” في طعامها غدراً، بعد أن ائتمنتهم على تحضيره لها، ولما أحست السقم، استبشر الجناة، وعلى غفلة منهم همت إلى دار الاستشفاء حيث امتثلت هناك للشفاء.

> وتابع أمر الإحالة: “وإمعانًا في عتو الجناة، احتال عليها المتهمان الأول والثانى بتقديم الثالث لها، والإدعاء بأنه حضر لمساعدتها، ولما أمنت على نفسها معهم، دنى الثالث على حين غرة على أنفاسها مطبقًا على عنقها بيديه، وأجهز الثانى عليها بتقييد حركتها إلى أن سمعوا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها، ففاضت روحها إلى بارِئُها، وأيقنوا مفارقتها للحياة محدثين بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتها، ومن ثم نبشوا بجنبات مسكنها، بحثًا عما تطاله أيديهم من مبالغ مالية أو أشياء ثمينة”.

> ولما وقف الجناة على أمر مفارقتها للحياة، ضلهم تفكيرهم إلى إخفاء معالم جريمتهم، فنقل الثانى والثالث جثمانها إلى منطقة نائية بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وأغرقا جثمانها بحوض الصرف الصحي، محدثين بها ما أوراه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات، ثم قاموا بسرقة المبالغ المالية والمنقولات المملوكة للمجنى عليها.

> وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكم.