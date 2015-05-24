طاقم سيارة إسعاف يعثر على 12 ألف جنيه عند إنقاذ مصاب ويسلمها للشرطة

عثر سائق ومسعف سيارة إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف البحر الأحمر، على مبلغ مالى خلال أسعاف أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 بطريق الغردقة، وقام بتسليمه إلى شرطة البحر الأحمر .

وقال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أن كلاً من رجب لملوم عبد التواب مسعف سيارة الإسعاف، وعثمان أحمد عثمان سائقها، عثر على مبلغ مالى قيمته 12550 جنيها، داخل سيارة ملاكى عند إسعاف، أحد المصابين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الغردقة سفاجا، وقاموا بتسليمه للشرطة على الفور.

ومن المقرر أن يقوم محافظ البحر الأحمر بتكريمه على أمانتهم، وتفانيهم فى عملهم.

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