بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد المشروعات تحت الإنشاء بالغردقة

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، المشروع القومى لربط مدينة الغردقة بأفرع الشبكات الكهربائية العامة، ضمن متابعته للمشروعات القومية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، خلال تفقده للمشروع، على ضرورة إنهاء الأعمال قبل شهر رمضان، لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث يضيف المشروع 100 ميجا كقدرة كهربائية إضافية للمدينة.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر، ضمن جولته الصباحية للمشروعات وتطويرها بمدينة الغردقة، مركز شباب الميناء لمتابعة الأعمال بالمركز وما تم إنجازه على أرض الواقع، موجها بضرورة الانتهاء من تجهيز الملاعب قبل بداية شهر رمضان، لاستقبال الدورات الرمضانية للشباب.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ تعليماته لشركة الكهرباء بسرعة وضع محول الكهرباء وعمل التوصيلات اللازمة لإنارة الملاعب قبل بداية شهر رمضان .

وفى إطار حرص محافظ البحر الأحمر على تجميل مدينة الغردقة لكى تظهر بالمظهر اللائق، كونها أحد أهم المقاصد السياحية، تفقد أعمال النظافة والتجميل ببعض المدارس بالمدينة، وشارك طلاب المدارس فى عملية النظافة والتجميل.

من ناحية أخرى، استمع المحافظ إلى شكاوى أهالى منطقة السوق القديم أثناء تفقده المدرسة الثانوية بنات، وأصدر تعليماته لتذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه أصحاب المحلات والمواطنين وعلى رأسهم مشكلة المياه.

وفى مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، تفقد اللواء طارق رحال رئيس مدينة رأس غارب حى عمارات مبارك 14 الذى يضم 1200 وحدة سكنية من منخفض التكاليف، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لخطوط الصرف الصحى لجميع العمارات بالاضافة إلى اعمال تنظيف الحدائق وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة بتكلفة 750 الف جنيه على نفقة منفذى المشروع .

وأكد رحال أن المشروع تم إنشاؤه عام 2008 وتتبرعت الشركة المنفذة بالمجان بإنشاء مدرسة ومسجد ووحدة معالجة لمياه الصرف لرى الحدائق .

وأضاف رئيس المدينة، خلال جولته، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الصيانة للصرف الصحى لجميع العمارات، بالإضافة إلى استكمال تركيب الرخام والأرضيات بجميع مداخل العمارات وإعادته لأصله، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال والتشطيبات للعمارات خلال أسبوع وأن التكلفة الإجمالية وصلت إلى 750 ألف جنيه تبرع من الشركة المنفذه .

وشدد رئيس مدينة رأس غارب على ضرورة اهتمام الشركة المنفذة للمشروع بجميع المساحات الخضراء والتشجير بالمنطقة، وصيانتها بصفة دورية، ورفع جميع المخلفات بجميع شوارع المنطقة.



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1- محافظ البحر الاحمر خلال تفقده ربط الغردقة بالشبكات الكهربائية العامة



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2- محافظ البحر الاحمر خلال تفقد اعمال التطوير بمركز شباب الميناء



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3- محافظ البحر الاحمر خلال تفقد المدارس التى تقوم بنظافتها الطلاب



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4- المحافظ داخل مركز شباب الميناء