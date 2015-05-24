إذاعة الوادى الجديد تحتفل باليوبيل الفضى بحضور رئيسة الإذاعة المصرية

نظمت إذاعة الوادى الجديد اليوم الأحد، حفلا لتكريم رؤساء المراكز الإدارية الخمسة ومديرى المديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، والإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، ومحمد زغلول رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية.

وقال عاطف شوقى مدير إذاعة الوادى الجديد "إن حفل التكريم يأتى فى إطار احتفال إذاعة الوادى الجديد باليوبيل الفضى، والذى يشهد افتتاح مكتب للإذاعة بمركز الداخلة، وذلك ضمن خطة الإذاعة لافتتاح مكاتب فرعية بالمراكز الإدارية بالوادى الجديد". واستعرض كل من المحافظ ورئيسة الإذاعة المصرية، مقومات المحافظة التنموية فى شتى المجالات التنموية، والدور الذى يقوم به الإعلام، وخاصة الإذاعة المصرية فى تنمية الوادى الجديد.