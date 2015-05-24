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تأجيل دعوى عزل رئيس مؤسسة دار التحرير لامتناعه عن تنفيذ حكم لـ7 يونيو

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تأجيل دعوى عزل رئيس مؤسسة دار التحرير لامتناعه عن تنفيذ حكم لـ7 يونيو تأجيل دعوى عزل رئيس مؤسسة دار التحرير لامتناعه عن تنفيذ حكم لـ7 يونيو
أجلت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار إيهاب الراهب وأمانة سر عيد سعيد نظر دعوى تطالب بحبس جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" وعزله من منصبه لتعمده عدم تنفيذ حكم نهائى بضم فترة خدمة سابقة لـ"شريف الملاح" مساعد رئيس تحرير الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك إلى لجلسة 7 يونيو القادم لتقديم المستندات.

كان شريف الملاح حصل وكل من مصطفى عبيدو ورمضان حنضل الصحفيين بالجمهورية والمساء على حكم نهائى بضم مدة الخدمة السابقة لهم إلا أن "جاب الله" رفض التنفيذ دون أى مبرر أو عذر قانونى ما دفع المدعين إلى للجوء للقضاء طالبين حبسه وعزله من منصبة لامتناعه عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
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