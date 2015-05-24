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بالصور.. محافظ السويس يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

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تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس يرافقه عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ظهر اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، وذلك بمدارس المستقبل الثانوية الصناعية بنين ولجان امتحانات مدرسة الصناعات الفنية المتقدمة بمدينة 24 أكتوبر بحى فيصل.

جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الجولة

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن السروى تفقد لجان مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات ولجان مدرسة الفندقية المتقدمة بحى الأربعين، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل هذه اللجان.

تفقد المحافظ لإحدى اللجان -اليوم السابع -5 -2015
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تفقد المحافظ لإحدى اللجان

وأكد المحافظ على مدير التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتذليل أى عقبات تواجه المراقبين داخل اللجان والتسهيل على الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى جو هادئ.

داخل إحدى المدارس -اليوم السابع -5 -2015
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داخل إحدى المدارس

تفقد امتحانات الدبلومات الفنية -اليوم السابع -5 -2015
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تفقد امتحانات الدبلومات الفنية


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