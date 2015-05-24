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القبض على هارب من 7 أحكام قضائية يستقل سيارة بأرقام مزورة فى قنا

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القبض على هارب من 7 أحكام قضائية يستقل سيارة بأرقام مزورة فى قنا القبض على هارب من 7 أحكام قضائية يستقل سيارة بأرقام مزورة فى قنا
تمكنت قوة أمنية من وحدة مرور نجع حمادى، اليوم الأحد من ضبط هاربًا من 7 أحكام قضائية أثناء قيادته سيارة ملاكى بأرقام مزورة بنجع حمادى.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مرور نجع حمادى برئاسة النقيب مصطفى سليمان من ضبط عبد الرحيم.ا.ا، والذى تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا سرقة وإيصالات أمانة وتبديد وكهرباء، أثناء قيادته سيارة ملاكى قام بتغيير اللوحة المعدنية الأمامية لها.

تم التحفظ على المتهم والسيارة داخل مركز شرطة نجع حمادى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365