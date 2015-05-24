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افتتاح المؤتمر الثانى لأمراض صدر الأطفال بجامعة الإسكندرية 27 مايو

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افتتاح المؤتمر الثانى لأمراض صدر الأطفال بجامعة الإسكندرية 27 مايو افتتاح المؤتمر الثانى لأمراض صدر الأطفال بجامعة الإسكندرية 27 مايو
تبدأ جامعة الإسكندرية أعمال المؤتمر المصرى الثانى لأمراض الصدر فى الأطفال وتنظمه الجمعية المصرية للشعب الهوائية، الأربعاء القادم الموافق 27 مايو، بالاشتراك مع وحدة أمراض الصدر فى الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور رشدى زهران المكف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ويستمر ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية.

وقال نادر فصيح، أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن القاء ومناقشة 286 محاضرة وبحثا حول التليف الرئوى، وحساسية الصدر، والتشوهات الخلقية بالجهاز التنفسى، والأورام التى تصيب المجرى الهوائى والأشعة التداخلية ومناظير الصدر.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يهتم بتدريب شباب الأطباء من خلال عشر ورش عمل فى مجالات المناظير الشعبية، وكيفية استخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص أمراض الصدر المختلفة، وحساسية الصدر، والتدريب على تفعيل وظائف الرئة وكيفية استخدام المستنشقات الدوائية المختلفة، وكذلك كيفية عمل اختبارات الحساسية المختلفة لتحديد المسبب لها.

يحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء المتخصصين فى أمراض الصدر فى الأطفال من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك والنمسا وإنجلترا والمملكة العربية والبحرين والإمارات والكويت وليبيا ولبنان، وأساتذة أمراض الصدر فى الأطفال والكبار فى الجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية، كما يستضيف المؤتمر شباب العلماء الباحثين من الجامعات المصرية لعرض أبحاثهم فى المؤتمر والاستفادة من خبرات المتخصصين فى هذا المجال .

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مصر 365

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