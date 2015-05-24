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قيادات شرطية تزور تعليم البحيرة لبحث تأمين توزيع أسئلة الامتحانات

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استقبل اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، واللواء أشرف عطية مساعد المدير للأمن العام، اللذين قاما بزيارة مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك لبحث تأمين مراكز توزيع الأسئلة بامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة والاطمئنان على مستوى الحراسة ومتابعة الخدمات الأمنية بمديرية التربية والتعليم ومحيطها.

جانب من الزيارة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الزيارة

القيادات الأمنية برفقة وكيل تعليم البحيرة -اليوم السابع -5 -2015
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القيادات الأمنية برفقة وكيل تعليم البحيرة


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