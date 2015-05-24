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اليوم.. بدء أولى الدورات التدريبية لـ «المركز المصري لمكافحة الإرهاب»

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اليوم.. بدء أولى الدورات التدريبية لـ «المركز المصري لمكافحة الإرهاب» اليوم.. بدء أولى الدورات التدريبية لـ «المركز المصري لمكافحة الإرهاب»

صرح اللواء عبد القادر فريد، المتحدث باسم المركز المصري لمكافحة الارهاب، أن المركز ينظم اليوم وغدا، الدورة التدريبية الأولى فى مجال مكافحة الاٍرهاب تحت عنوان «مكافحة الارهاب .. دوليا .. واقتصاديا .. وقانونيا .. وأمنيا» والتى ستعقد بمقر المركز الرئيسى.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، أنه سوف يحاضر فى الدورة الدكتور احمد رفعت، عميد معهد الدراسات الاسلامية والسفير السابق باليونسكو، والدكتور احمد عثمان، خبير الدراسات البحثية عن الارهاب وتأثيره على الاقتصاد، والخبير الأمنى اللواء معتز رضوان، والخبير القانوني المستشار دكتور محمد حسن.

وعقد المصرى لمكافحة الارهاب، مؤتمره الدولي الأول في ملاحقة الارهاب  والفكر المتطرف داخليا وخارجيا، والعمل على إيجاد آليات لتوحيد الدول العربية والغربية  في محاربة الإرهاب، فى ١١مايو الجارى  .

وحضر الموتمر الأول للمركز، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، والمستشار خالد محجوب قاضى وادى النطرون، ونخبة من سفراء الدول العربية والأوروبية، وألف مدعو من المحافظات المختلفة والجامعات المصرية، وتم تكريم أسر شهداء العمليات الإرهابية.

وصرح المتحدث الرسمى  للمركز، أنه سيتم عقد ندوات ومؤتمرات فى مختلف محافظات وعمل ورش عمل ودورات تدريبة لتشغيل الشباب توفير فرض عمل لهم.

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