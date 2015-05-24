ملف - ماذا قال لاعبو ريال مدريد عن رحيل أنشيلوتي

يعيش ريال مدريد ساعات الحسم، مع اقترب الإعلان عن مصير كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بعد موسم للنسيان خسر فيه بطل العاشرة كل شيء.

وأنهى ريال مدريد الليجا في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق نقطتين، وخسر لقب دوري الأبطال بالخروج من نصف النهائي على يد يوفنتوس.

وكان الفريق قد ودع كأس الملك من دور الـ16 على يد أتليتكو مدريد.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لختام الليجا أنه يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وإن لم يحدث ذلك سيعتزل التدريب لمدة عام.

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وكانت صحيفة "آس" المدريدية قد كشفت عن أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استطلع رأي اللاعبين فيما يخص مستقبل أنشيلوتي. ( طالع التفاصيل )

المشكلة أن أنشيلوتي في موقع لا يحسد عليه. هو يرغب في البقاء مع الميرنجي لكنه يتحدى تاريخا صعبا للنادي الملكي.

منذ رحيل فيسنتي ديل بوسكي عن ريال مدريد كمدير فني والنادي لم يحتفظ بمدرب لم يفز بأي بطولة في الموسم. ( طالع التفاصيل )

كان سيرجيو راموس أول من أعلن الدعم لأنشيلوتي فور الخروج من دوري الأبطال على يد يوفنتوس.

وقال صاحب الهدف التاريخي في أتليتكو مدريد في نهائي العاشرة، أن الفضل في التتويج بدوري الأبطال الموسم الماضي كان لأنشيلوتي. ( اقرأ تصريحاته )

كريستيانو رونالدو الذي أنهى الموسم بهاتريك في شباك خيتافي، ليقتنص الحذاء الذهبي بـ48 هدفا أعلن دعمه لاستمرار أنشيلوتي في ريال مدريد.

ونشر رونالدو صورة له مع أنشيلوتي، وكتب عليها بعض كلمات الدعم وتمنى العمل معه في الموسم المقبل. ( طالع رسالة رونالدو لأنشيلوتي )

ووصف جيمس رودريجيز رحيل أنشيلوتي في هذا التوقيت بالقاسي والصعب إن تم.

وقال رودريجيز أن خروج الفريق هذا الموسم بدون بطولات كان بسبب سوء الحظ والإصابات، وليس أنشيلوتي. ( طالع تصريحاته )

واتفق أسيير إياراميندي مع رونالدو وجيمس في أن فريقه سعيد للغاية مع أنشيلوتي ويرغب استمراره، رغم أن لاعب الوسط لا يشارك كثيرا مع المدرب الإيطالي.

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حتى ناتشو المدافع الشاب أعلن تأييده لاستمرار أنشيلوتي. ( اقرأ تصريحاته )

الأمر لم يتوقف عند لاعبي ريال مدريد، فحتي دييجو سيميوني المدير الفني للغريم أتليتكو مدريد أعلن دعمه لاستمرار أنشيلوتي، وطالب ريال مدريد باحترام إنجازاته.

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