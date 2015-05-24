اعتنى ببشرتك بعد التمارين الرياضية

تلجأ الكثير من السيدات للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية رغبة في تحسين القوام أو قضاء وقت ممتع مع الصديقات، ولكن هل فكرت بأنك قد تؤذين بشرتك وشعرك مع روتينك الخاطئ أثناء القيام بالتمارين الرياضية؟ فعند ممارسة التمارين الرياضية ينتج جسمك الكثير من العرق الذي قد يؤدي بدوره إلى الكثير من المشاكل الأخرى.

قد يعجبك : بالفيديو: خلطة مجربة لتبييض الأسنان في المنزل، النتيجة صادمة!

تخلصي من هذه الكوابيس، وقومي بتحويل الخطوات التي تؤذي بشرتك بعد التمارين الرياضية إلى خطوات مفيدة ومغذية للبشرة من خلال الخطوات التالية:

1. إزالة المكياج قبل الرياضة: إن الجمع بين العرق والمكياج قد يؤدي إلى تراكم الزيوت على بشرتك، فأثناء ممارسة الرياضة تتفتح المسام وتنتج الزيوت الطبيعية التي تحتاجها البشرة، وعند ترك المكياج على البشرة فأنت بذلك تقومين بسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، لذا تخصلي من أي آثار للماكياج حتى تسمحي للزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة بأن تعمل على تغذيتها.

2. اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك: إذا كنت تمارسين الرياضة في الهواء الطلق فعليك وضع واقي الشمس المناسب.

3. الاختيار الجيد لمنتجات الشعر: عند استخدامك منتجات الشعر التي تحتوي على الكثير من الدهون كزيوت الشعر فقد تتساقط على ظهرك ورقبتك مع زيادة التعرق، مما يؤدي إلى انسداد المسام، لذا عليك أن تحافظي على شعرك نظيفاً قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وإن كنت تستخدمين زيوت الشعر يومياً فيمكنك استخدام عصابة على شعرك لحماية وجهك ورقبتك من العرق.

4. تنظيف المعدات جيداً: قبل وضع وجهك أو بشرتك على أي من المعدات عليك تنظيفها جيداً لإزالة كل الجراثيم قبل الاستخدام، وإذا كانت هناك صعوبة في تحقيق هذا الأمر، يمكنك شراء علبة من المناديل المبللة المطهرة لاستخدامها وقت الضرورة.

5. الاستحمام السريع: البقاء بملابس الرياضة التي تفوح منها رائحة العرق يؤدي إلى تراكم البكتيريا وسد مسام جلدك، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، لذا عليك الاستحمام مباشرة بعد ممارسة الرياضة.

تابعي أيضاً:

بالفيديو: أغرب طريقة لتكبير الشفاه بالكحل الأسود!

بالصور: عروض فاضحة للنجمات على السجادة الحمراء

طبيب تجميل يفضح عمليّات كيم!