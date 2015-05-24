اختفاء الكحل الأسود في صيف 2015 ... فبماذا استبدل؟

تتنوّع الصيحات الجماليّة في عروض الجمال، وتختلف معها مكياجات النجمات في إطلالاتهن. بعد أن عرضنا لك، في مواضيع سابقة، الصيحات الجماليّة التي اختفت واستُبدلت بطرق أخرى، إليك لوناً جديداً يطغى على مكياجات النجمات وعلى عروض الجمال، ليحتلّ عالم الجمال بابتكار جديد سيصبح من أساس مكياج صيف 2015. إنّها موضة استبدال الكحل الأسود باللون الأبيض. فمنذ فترة طويلة اعتبر الكحل الأسود الوسيلة الأهمّ لتحديد العين، ولكن خلال إطلالات النجمات انتشرت موضة المكياج الطبيعي، مع تحديد العين بالكحل الأبيض الذي يمنحك نظرة مليئة بالجاذبيّة. اكتشفي طريقة تطبيقه.

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بداية جديدة للكحل الأبيض في صيف 2015، كيف تضعينه؟

الحواجب المنقّطة باللون الأبيض: اذا كنت تريدين استخدام الكحل الأبيض بشكل يجعلك خارجة عن المألوف، إليك طريقة تطبيق نقاط متتالية فوق خط الحواجب، على غرار الشكل الذي ظهر في عروض Louis Vuitton

الرسم على العين: صيحة الرسم على العين ليست جديدةن إلا أنّ طريقة استخدام اللون الأبيض داخل العين وفوق الجفن ، على غرار كونستانس جابلونسكي في عروض إيستي لودر، تعتبر من الصيحات الجمالية الجريئة، التي يمكنك اعتمادها في هذا الفصل.

الأجنحة البيضاء: أطلّت جيسيكا ألبا خلال حفل Met Gala بالآي لاينر المجنّح، لكن باللون الأبيض، واكتفت باستخدام الكحل الأسود داخل الجفن السفلي. هذه الطريقة تكبّر العين وتمنحك نظرة ناعمة بمكياج مميّز.

كريم العيون الأبيض: تصدر كلّ مستحضرات التجميل كريم العين كبديل عن الظلال، ويعتبر اللون الأبيض من أساسيّات هذه المنتجات، إليك بالصور كيفيّة تطبيقه على الجفن على غرار عارضات كنزو.

الكحل الأبيض: خدعة تكبير العين بالكحل الأبيض ليست جديدة، واستخدمها العديد من النجمات، لكنّها تظهر مؤخراً في عروض شانيل بشكل مميّز مع الماسكرا، وهي مناسبة جدّاً للعيون الصغيرة.

استقبلي فصل الصيف بألوان مشرقة، واستبدلي الكحل الأسود بالأبيض!

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