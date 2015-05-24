فض أحراز المتهم الخامس بـ"التخابر مع قطر"

استأنفت محكمة جنايات الجيزة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر" وقامت بفض الأحراز الخاصة بالمتهم خالد حمدى عبد الوهاب الذى كان يعمل مديراً إنتاج بقناة مصر 25 مع الداعية السلفى الشهير "محمود المصرى" كما استعرضت المحكمة - برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية مستشارية حسن السايس، وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى - صوراً للمتهم الشيخ الأزهرى "سالم عبد الجليل".

واطلعت المحكمة على صورة لـ"خالد حمدى" المتهم الخامس مع سعد الكتاتنى، وصورة له بجوار لافتة احتفالية تأسيس حزب الحرية والعدالة،وصورة له مع مرشد الإخوان، وصورة يقبل فيها رئيس حزب الوفد "السيد البدوى"، وصورة له مع محمد البلتاجى، وصورة له مع محمود غزلان وصورة وهو يجلس عل مكتب وبجواره علم يحمل شعار الإخوان وعلم مصر وشملت الأحراز صورة للمرشد يجلس على ذات المكتب وبجانبه نفس العلمين، وصورة للمتهم مع لاعب كرة القدم "خالد بيبو".

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.