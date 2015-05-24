بالفيديو والصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن، كما تمكنت من ضبط المسروقات.

تم وضع خطة بحث وتشكيل مجموعات عمل تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبى تلك الحوادث، أسفرت جهود الأمن ضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين هم: "محمد.ر" 28 سنة عاطل مقيم بأول المنتزه سبق اتهامه بقضية اتجار فى المخدرات، و"حسن.م.م" 53 سنة صاحب ورشة مشغولات ذهبية مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه، و"مايكل.أ" 27 سنة صاحب محل أدوات كهربائية مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، و"محمد.إ" جواهرجى مقيم دائرة قسم الجمرك.

وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب 21 حادث سرقة.

تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه منها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.



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جانب من المسروقات



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شاشات ضمن المسروقات



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أجهزة كهربائية تم إعادتها لأصحابها



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مضبوطات التشكيل العصابى بالإسكندرية



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جانب من المسروقات المستردة



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مشغولات ذهبية ضمن المسروقات