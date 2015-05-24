ضبط 1515 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبتين بالسنطة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 1515صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل مكتبتين بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة، قبل بيعها للجمهور لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام" ج.ا.ز"20سنة صاحب مكتبة بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة ،"س.ا.ج43سنة صاحب مكتبة بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة بتجميع كميات من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المكتبتين وتم ضبط 1075صاروخا وألعابا نارية داخل المكتبة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر 20406جنح مركز السنطة وتم ضبط 440صاروخا وألعابا نارية محدثة للصوت والشرر داخل المكتبة الثانية .

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 20407 جنح مركز السنطة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.