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الأربعاء القادم.. بدء مؤتمر أمراض الصدر بالاسكندرية

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الأربعاء القادم.. بدء مؤتمر أمراض الصدر بالاسكندرية الأربعاء القادم.. بدء مؤتمر أمراض الصدر بالاسكندرية

تبدأ أعمال المؤتمر المصري الثانى لأمراض الصدر فى الأطفال، الأربعاء القادم، في الساعة الحادية عشر صباحا، وتنظمه الجمعية المصرية للشعب الهوائية بالاشتراك مع وحدة أمراض الصدر فى الأطفال بكلية الطب جامعة الاسكندرية، تحت رعاية الدكتور رشدى زهران المكف بتسيير أعمال جامعة الاسكندرية، ويستمر ثلاثة أيام بمكتبة الاسكندرية.

وصرح الدكتور نادر فصيح استاذ طب الأطفال بجامعة الاسكندرية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن القاء ومناقشة 286 محاضرة وبحث حول التليف الرئوى، وحساسية الصدر، والتشوهات الخلقية بالجهاز التنفسى، والأورام التى تصيب المجرى الهوائى والأشعة التداخلية ومناظير الصدر.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يهتم بتدريب شباب الأطباء من خلال عشر ورش عمل فى مجالات المناظير الشعبية، وكيفية استخدام الموجات فوق الصوتية فى تشخيص أمراض الصدر المختلفة، وحساسية الصدر، والتدريب على تفعيل وظائف الرئة وكيفية استخدام المستنشقات الدوائية المختلفة، وكذلك كيفية عمل اختبارات الحساسية المختلفة لتحديد المسبب لها.

يحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء المتخصصين فى أمراض الصدر فى الأطفال من الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك والنمسا وانجلترا والمملكة العربية والبحرين والامارات والكويت وليبيا ولبنان، وأساتذة أمراض الصدر فى الأطفال والكبار فى الجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية، كما يستضيف المؤتمر شباب العلماء الباحثين من الجامعات المصرية لعرض أبحاثهم فى المؤتمر والاستفادة من خبرات المتخصصين فى هذا المجال.

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