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بالصور..محافظ السويس يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

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بالصور..محافظ السويس يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالصور..محافظ السويس يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

اللواء العربي السروي محافظ السويس اثناء تفقده امتحانات الدبلومات الفني

تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس يرافقه عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ظهر اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بالمدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية وذلك بمدارس المستقبل الثانوية الصناعية بنين ولجان امتحانات مدرسة الصناعات الفنية المتقدمة بمدينة 24 اكتوبر بحي فيصل.
> وأشار بيان صادر من الديوان العام أن السروي تفقد لجان مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنات ولجان مدرسة الفندقية المتقدمة بحي الاربعين للإطمئنان على سير الامتحانات داخل هذه اللجان.

وأكد المحافظ على مدير التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتذليل أى عقبات تواجه المراقبين داخل اللجان والتسهيل على الطلاب والطالبات لأداء الأمتحانات في جو هادئ.

 

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