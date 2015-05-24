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جنايات الجيزة تؤيد حكم المؤبد للمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

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جنايات الجيزة تؤيد حكم المؤبد للمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم جنايات الجيزة تؤيد حكم المؤبد للمتهم بحرق كنيسة كفر حكيم

صورة أرشيفية

 قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد للمتهم محمد عبدالله السيد مرسي، وتغريمه 20 ألف جنيه، لتورطه في حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013.

كانت المحكمة قد قضت بالقرار السابق غيابيا علي المتهم، وبعد ضبطه طلب إعادة إجراءات المحاكمة، لتؤيد المحكمة الحكم السالف.

ويواجه المتهم تهم التجمهر أمام إحدى دور العبادة، وهي كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم فى كرداسة، بقصد تخريبها والإخلال بالنظام العام، وإشاعة الفوضى، وإضرام النار فيها، ومنع الأهالى من إطفائها، وتخريب المبنى المعد للعبادة وسرقة محتوياته، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك الذخائر الملائمة لتلك الأسلحة، علاوة على قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسفرت خسائر الكنيسة، المكونة من 5 طوابق، عن حرق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة التكييف وأجهزة كهربائية، وذلك بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا، بينهم مأمور مركز كرداسة.

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