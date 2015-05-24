صور لحسن البنا ومحمد بديع ومهدى عاكف بأحراز "التخابر مع قطر"

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عرض محتويات الأحراز المضبوطة مع المتهم خالد حمدى عبد الوهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وحوى مجلد “image “ الذى كان من بين محتوى الهاتف المحمول الذى تضمنته قائمة الأحراز، صور لمؤسس جماعة الإخوان "حسن البنا" مطبوع عليها شعار الجماعة، فيما كانت الصورة التالية لتصميم ضم ثلاثة صور لكل من مرشد جماعة الإخوان السابق "محمد مهدى عاكف" ومؤسس حركة حماس"أحمد ياسين" تتوسطهما صورة لمؤسس الجماعة "حسن البنا" مدون على التصميم عبارة "يد بيد نعيد المجد" وعبارة "الإسلام هو الحل"، مضافاً إليه شعار جماعة الإخوان .

كما استعرضت المحكمة صوراً تجمع المتهم مع عدد من قيادات الإخوان ومنهم مهدى عاكف ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى ومحمود عزت، فضلاً عن صورة تجمعه مع الرئيس المعزول محمد مرسى، كما ضم ملف الصور تصميم حمل صورة لمرشد الإخوان محمد بديع مرسوم فيه سيفين متقاطعين يتوسطهما كلمة "وأعدوا" و"صورة للمصحف الشريف".