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ضبط 495 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بـ"محل عطارة" فى طنطا

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ضبط 495 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بـ"محل عطارة" فى طنطا ضبط 495 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بـ"محل عطارة" فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 420 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة و75 عبوة زيوت عطارة منتهية الصلاحية داخل محل عطارة بشارع كفر عصام بأول طنطا قبل بيعهم للجمهور.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام ا.ح.ا"45سنة صاحب محل عطارة الواحة بشارع كفر عصام أول طنطا، مقيم 6 ضرب الأديب، أول طنطا بتجميع كمية من المنشطات الجنسية المهربة من الجمارك وغير المسجلة بوزارة الصحة بقصد إعادة توزيعها وبيعها داخل البلاد بدون تصريح من وزارة الصحة وقيامه بتجميع تلك الكمية بالمحل الخاص به، وبتقنيين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المحل وضبط ( 420 ) عبوة منشطات جنسية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة، و( 75 ) عبوة زيوت عطارة منتهية الصلاحية.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ولم يقدم أية مستندات تفيد مصدر تلك الكمية أو تصريح يجيز له بيع تلك الكمية، فتحرر المحضر 10763 جنح قسم أول طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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مصر 365

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