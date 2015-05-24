ضبط سيارة نقل محملة بـ870 لتر خل بدون بيانات فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط سيارة نقل أثناء مرورها أمام نقطة مرور هيلانة مركز طنطا محملة بـ870 لتر خل بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من السيارة رقم 7398ع وأ قيادة "أسامة.أ.م" 41 سنة مقيم قرية إخناواى مركز طنطا أثناء مرورها أمام نقطة مرور هيلانة مركز طنطا محملة بـ780 لتر خل بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 16676جنح مركز طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق.