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تفحم جثتين فى حريق شقة سكنية بالدقى والحماية المدنية تسيطر على النيران

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تفحم جثتين فى حريق شقة سكنية بالدقى والحماية المدنية تسيطر على النيران تفحم جثتين فى حريق شقة سكنية بالدقى والحماية المدنية تسيطر على النيران
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب فى الطابق الثامن بعقار رقم 43 بشارع محيى الدين أبو العز بالدقى، ونتج عن الحريق تفحم جثتين لسيدة وشخص آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى، كما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق وتم إسعافهم فى مكان الواقعة.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى عقار سكنى بالدقى، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إطفاء وسلم هيدورليكى، وتم إخماد الحريق، وتم منع خطر امتداده إلى باقى الطوابق السكنية، فيما لم يتم معرفة أسباب اندلاع النيران.


>تفحم جثة وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق فى حريق شقة بالدقى
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