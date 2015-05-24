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PLATTSالأمريكية تمنح حديد المصريين جائزة أفضل شركة حديد صاعدة بالعالم

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منحت مؤسسة Platts Global Metals Awardsالأمريكية جائزة "أفضل شركة صاعدة" لمجموعة حديد المصريين، لما حققته فى مجال صناعة الحديد خلال الفترة الماضية بمصر، واستطاعت خلال وقت محدود اختراق هذا المجال الصعب وحققت نجاحات ملموسة رغم الظروف العصيبة والأجواء المرتبكة، التى مرت بها ، حيث أصرت المجموعة على البقاء والاستمرار فى إنشاء مصانعها واستكمال استثماراتها وأصبح لها مكانة مميزة.

اليوم السابع -5 -2015

تسلم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جائزة "أفضل شركة صاعدة" فى حفل كبير أقيم بالعاصمة البريطانية لندن حضره مجموعة من كبار صناع المعادن بالعالم، وتم إعلان أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز Platts Global Metals Awards2015 بعد منافسة جرت بينها وبين عدة شركات عالمية.

اليوم السابع -5 -2015

جدير بالذكر أن مؤسسة Platts الأمريكية، هى مؤسسة دولية رائدة فى مجال المعلومات وإعداد دراسات الجدوى للطاقة والبتروكيماويات والمعادن والزراعة وأكبر المؤسسات المتخصصة فى مقاييس الأسعار المتعلقة بهذه الأسواق، وتم تأسيسها بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1909.

اليوم السابع -5 -2015

جائزة "أفضل شركة صاعدة" يتم منحها لإحدى الشركات المتخصصة فى صناعة المعادن، والتى لم يتجاوز عمرها بالسوق أكثر من 10 سنوات وتتمكن فى وقت محدود من تحقيق نجاح رغم وجود تحديات وهو ما انطبق على مجموعة حديد المصريين، وتقدم للحصول عليها عشرات الشركات، إلا أن لجنة التحكيم قامت بترشيح ثلاث فقط منهم وفى التصفيات النهائية رأت اللجنة أن مجموعة حديد المصريين هى الأجدر بهذه الجائزة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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