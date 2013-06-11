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وقفة لأعضاء "المعلمين المستقلة" بمكتب محافظ بورسعيد

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وقفة لأعضاء "المعلمين المستقلة" بمكتب محافظ بورسعيد وقفة لأعضاء "المعلمين المستقلة" بمكتب محافظ بورسعيد

توجه منذ قليل، أعضاء نقابة المعلمين المستقلة ببورسعيد، إلى مكتب المحافظ اللواء أحمد عبد الله، للاعتراض على نشرة الترقى التى أصدرتها مديرية التربية والتعليم صباح اليوم.

وقال محمد زكريا رئيس نقابة المعلمين المستقلة ببورسعيد وأمين النقابة العامة لـ"اليوم السابع"، إن نشرة الترقى هذا العام تؤكد الاستمرار فى اتجاه "أخونة الدولة"، حيث تعرض العديد من المدرسين ومن تنطبق عليه شروط الترقى إلى ظلم كبير، فى حين شملت النشرة عدد ممن لا يستحق الترقى، إلا لأنه من تيار الإخوان المسلمين، على حد وصفه.

وقال زكريا، أن كل نشرات المديرية السنوية تتضمن ظلما للزملاء المعلمين، وكنا نتوقع أن يتم تجنب الظلم فى هذه النشرة فى ظل النظام الحاكم الذى أتى بعد ثورة شعب على ظلم وفساد، مؤكداً أن نشرة الترقى لهذا العام شملت 140 مدرساً، منهم 35 من الإخوان المسلمين، وهناك عدد من المدارس بها احتقان بسبب الظلم فى الترقى مثل أشتوم الجميل وأم المؤمنين وطارق بن زياد وغيرها من مدارس بورسعيد.

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مصر 365