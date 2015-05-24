أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اللواء محسن راضى بـ"أحداث بورسعيد": ملتحون يريدون إسقاط مصر وراء الأحداث

Google+ Print
اللواء محسن راضى بـ"أحداث بورسعيد": ملتحون يريدون إسقاط مصر وراء الأحداث اللواء محسن راضى بـ"أحداث بورسعيد": ملتحون يريدون إسقاط مصر وراء الأحداث
استمعت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال اللواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد سابقا فى قضية محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأكد أن المديرية اتخذت كل الاحتياطات الأمنية وأمنت المنشآت الشرطية الهامة والأقسام، وأنه اجتمع مع وزير الداخلية وتم الاتفاق على التأمين وضبط النفس ولم يكن هناك أى تفكير بوجود عنف محتمل بهذه الطريقة، موضحا أن الأعداد المهولة التى دخلت فى الأحداث والأسلحة التى كانت تحملها كانت تفوق تصور وإمكانيات جهاز الشرطة ولم يكن أمام رجال الشرطة إلا اتخاذ السواتر.

وأوضح أن إدارة البحث الجنائى توصلت إلى أن عناصر جنائية هى التى قامت بارتكاب الأحداث.

وأضاف أن رأيه الشخصى وليس بناءً على معلومات مؤكدة أنه كان يعتقد بأن هناك أشخاص ملتحين لهم توجه سياسى يريدون إسقاط ، بسبب قوة الأحداث وعجز جهاز الشرطة عن التصدى لها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري