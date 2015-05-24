إصابة 6 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بـ"سوهاج"

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم فى مشاجرة؛ بناحية بلصفورة دائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية بلصفورة دائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، محمود جمال أحمد حسن 16 سنة طالب مصاب بطلق نارى بالكاحل الأيسر وجمال أحمد حسن 51 سنة عامل مصاب بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، وهلال محمد حسن 46 سنة عامل مصاب بكدمات متفرقة.

كذلك أصيب محروس العربى يونس 19 سنة عامل بكسر بأصبع السبابة اليمنى ووجدى العربى يونس عثمان 42 سنة عامل مصاب بجرح رضى بفروة الرأس والعربى يونس عثمان 60 سنة عامل مصاب بجرح رضى بفروة بالرأس.

تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3099 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف .

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