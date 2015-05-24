برشلونة: شابي سيعود ليعمل معنا

(إفي): قال رئيس نادي برشلونة الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو إن قائد الفريق شابي هيرنانديز، الذي ودع جماهير فريقه في ملعب كامب نو بالجولة الأخيرة من الليجا حيث سيرحل للعب في قطر، "سيعود ليعمل معنا مجددا".

وقال بارتوميو عقب التعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين لمثلهما وفي ظل تبقي مباراتين لبرشلونة وشابي على نهاية الموسم وهما نهائي كأس الملك ونهائي دوري الأبطال "رحلة شابي ستكون ذهاب وعودة، سيعود للعمل معنا".

وأضاف رئيس برشلونة "يمكنني اطلاق مسمى (دوري الاتحاد) على هذا اللقب، لأننا اتحدنا جميعا من أجل أن تخرج الأمور بهذه الصورة".