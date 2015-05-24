إنريكي: برشلونة فاز بالليجا أمام أفضل نسخة من ريال مدريد

(إفي): أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن نتائج فريقه ليست مرتبطة بقرار الإدارة بعقد إنتخابات مبكرة بعد نهاية الموسم.

وأوضح إنريكي في تصريحات عقب أخر مباراة بالليجا امام ديبورتيفو لاكورونيا (2-2) "نتيجة نهاية الموسم كان من الممكن أن تكون كما هي لو لم يدع مجلس الإدارة للانتخابات".

وأضاف "ربما أزاح هذا بعض الضغط، لكن لا توجد مشكلة، طالما اعتاد الفريق على الضغوط".

وتابع إنريكي "فزنا بالليجا بأرقام رائعة، أثبتنا أننا نستحقها دون شك، خاصة أمام أفضل نسخة لريال مدريد منذ سنوات، لهذا نقيّم الموسم بشكل أفضل".

ووجه الشكر والمدح للقائد شابي هرنانديز الذي خاض مباراته الأخيرة في كامب نو وفي الليجا "شاهدناه متأثرا، كم كان الاستقبال مذهلا، هذه ذكرى ستظل مرتبطة بتلك الليجا".

وعن المباراتين المتبقيتين للبرسا في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الكأس، تحدث إنريكي "ما يقدمه الفريق يجعلنا متفائلين، المواجهتان صعبتان للغاية، نطمح لمؤازرة الجمهور، ونتطلع للثلاثية".

كما أبدى سعادته بخوض المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين أول مباراة له مع برشلونة هذا الموسم بعد سلسلة من الإصابات.