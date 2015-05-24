صورة - برشلونة يكسر قاعدة زيه بقمصان جديدة ذات خطوط أفقية

(إفي): كشف نادي برشلونة اليوم الأحد عن تصميم الزي الأساسي للموسم القادم حيث كسر القاعدة من خلال قمصان جديدة بخطوط أفقية زرقاء داكنة وقرمزية، بالإضافة إلى خطين باللون الذهبي على جانبي القميص، فيما يعود اعتماد اللون القرمزي للبنطال القصير بدلا من الأزرق الداكن.

ويعد هذا الزي الجديد مشابها إلى حد كبير لتصميم زي فريق ياجوستيرا بدوري الدرجة الثانية الإسباني الذي يرتدي قميصا بخطوط أفقية زرقاء وقرمزية أيضا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتغير فيها الزي الأساسي للبرسا بشكل جذري حيث تغير تصميم القمصان عام 1993 من خلال اعتماد خط أبيض على الأكمام، الأمر الذي لاقى رفضا واسعا وقتها بين مشجعي البرسا.

وسيبدأ لاعبو برشلونة في ارتداء هذا الزي الجديد خلال فترة الاستعداد للموسم القادم حيث ظهروا به بالفعل على الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت.

ولعام آخر، أجرت شركة الملابس الرياضية الأمريكية "نايك"، التي تصنع ملابس الفريق، تعديلا هاما على زي البرسا، حيث برر النادي الكتالوني اعتماد خطوط أفقية على قمصان اللاعبين بدلا من الرأسية لتعبر عن أعلام برشلونة التي يرفعها المشجعون في مدرجات استاد كامب نو ليشكلوا بها أمواجا أفقية خلال المباريات.

وذكر النادي بأن القمصان الجديدة ارتداها بالفعل فريق برشلونة لكرة السلة والرجبي والعاب القوى، مضيفا أنه سيتم طرح التصميم الجديد في الأسواق اعتبارا من 26 مايو الجاري.