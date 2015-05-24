«اتحادية الكهرباء» تنفذ خطة لتقليل المراجعين 80 %

قال محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن الهيئة تعتزم وضع خطة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تقليل نسبة المراجعين لمراكز خدمات الهيئة بنسبة 80% حتى عام 2018، وسوف تبدأ الهيئة بالخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً أكثر من غيرها، مثل خدمة سداد فاتورة الكهرباء وغيرها.

وأضاف أن عدد الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة يبلغ 14 خدمة، تشمل: سداد الفواتير، الطوارئ، الشكاوى والاقتراحات، براءة الذمة، تشغيل الخدمة للمستأجر الجديد، توصيل الكهرباء، توصيل الماء، إضافة إلى خدمات اعتماد مخططات الكهرباء، واعتماد مخططات الماء، وشهادة لا مانع من الكهرباء، وشهادة لا مانع من الماء، وإعادة الخدمة المقطوعة بعد السداد، والفاتورة الخضراء، ونسخة الفاتورة.