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محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي

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محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

ويتشكل المجلس الجديد وفقا للمرسوم  رقم  19  لسنة 2015 من الأعضاء .. ماجد سيف الغرير وماجد حمد رحمه الشامسي وهشام عبدالله الشيراوي وعبدالجليل يوسف درويش وهلال سعيد المري وراشد حميد المزروعي ورجاء عيسى صالح القرق وعبيد حميد الطاير وآمنه خلفان الجلاف وإبراهيم أحمد العباس وبطي سعيد الكندي وعيسى عبدالله الغرير.

كما يضم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في عضويته كلا من .. يحيى سعيد لوتاه وعبدالله بن سعيد بن جمعة النابودة وصوفيا عبدالله صالح وشهاب محمد قرقاش وعبدالحميد أحمد صديقي وأحمد سيف بالحصا وعمر عبدالله الفطيم وفيصل جمعة خلفان بالهول وفايزة السيد محمد يوسف الهاشمي وعلي عبدالله الشعفار وهاني راشد بن راشد اليتيم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتم اختيار رئيس المجلس ونائبيه وفقا لأحكام القانون رقم 8  لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي والذي نص على أن ينتخب رئيس المجلس ونائباه وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس في أول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وذلك لحين الانتهاء من عملية الانتخاب.

  وتعتبر صحيحة القرارات كافة الصادرة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من الخامس من شهر أكتوبر عام 2013 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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