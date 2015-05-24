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تطوير لقاحات لمكافحة سلالات أنفلونزا الطيور 2

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تطوير لقاحات لمكافحة سلالات أنفلونزا الطيور 2 تطوير لقاحات لمكافحة سلالات أنفلونزا الطيور 2
فى خطوة جديدة على طريق مكافحة أنفلونزا الطيور، نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تطوير لقاحات جديدة لمكافحة سلالات جديدة من أنفلونزا الطيور، والتى يمكن أن تنتقل من الدواجن إلى البشر.

ويعتقد العلماء بجامعة "كانساس" الأمريكية، أن اللقاحات الجديد لسلالات أنفلونزا الطيور يمكن أن تقلل من تفشى هذه السلالات على نطاق واسع فى مزارع الدواجن وتكبح فرص انتقالها إلى الإنسان.

وقال الباحث يورجن ريتش أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة، إن اللقاحات الجديدة يمكن أن تساعد فى تطوير لقاحات أخرى لأنفلونزا الخنازير والماشية.

وقد ركز العلماء فى أبحاث تطويرهم لهذه اللقاحات سلالات جديدة للأنفلونزا الأكثر نشاطا فى إندونسيا، ، دول جنوب شرق آسيا، شمال إفريقيا، فضلا عن أنفلونزا الطيور البرية فى الولايات المتحدة.

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مصر 365

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