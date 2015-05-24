معهد الكبد القومى بالمنوفية يصرف الأوليسيو والسوفالدى لـــ1000 مريض

أكدت الدكتورة إيمان رويشة أستاذ الكبد ورئيس وحدة الفيروسات الكبدية بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية أنه تم علاج 1000 مريض باستخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى، منهم 500 مريض باستخدام العلاج الثلاثى من "السوفالدى والأنترفيرون والريبافيرين"، وبالعلاج الثنائى باستخدام السوفالدى مع الريبافيرين كما تم علاج 500 مريض باستخدام الأوليسيو مع السوفالدى.

وقالت إنه لم تظهر على المرضى الذين تناولوا السوفالدى مع الأوليسيو أى أعراض جانبية فى بداية الأسابيع الأولى من العلاج، حيث تم صرف العلاج بعد تقييم حالة المريض بــــــ5 أيام على الأكثر، حيث يتوافر فى المعهد جميع الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

وأشارت أن عقار الأوليسيو يتوافر فى المعهد بسعر 1835 جنيه للعبة، وعقار السوفالدى بـــ2200 جنيه للعلبة، لمدة 3 أشهر، حيث يصل سعر دورة العلاج حوالى 12 ألف جنيه وبدون أى مضاعفات جانبية على المريض وبدون استعمال الإنترفيرون والريبافيرين.

جدير بالذكر أن معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية يقوم بصرف العقاقير الجديدة لعلاج فيروس سى على نفقة المريض، دون التقيد بمكان الصرف بعد تسجيل المريض فى موقع وزارة الصحة، ويتم صرف العقار بعد تقييم حالة المريض ودون الدخول فى إجراءات معقدة على المريض.